Vanavond op tv: Cijfers CPB • Spanning Westelijke Jordaanoever

Cijfers CPB

Het aantal mensen in armoede daalt dit en komend jaar. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe raming. In 2023 leefde 4,6 procent van de bevolking onder de armoedegrens. In 2025 is dat naar verwachting 4,1 procent.

We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander. In de studio zit Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, die de nieuwe cijfers toelicht.