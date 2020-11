Dodental van orkaan Eta in Midden-Amerika loopt op

In Guatemala heeft het leger een afgelegen bergdorp bereikt dat zwaar is getroffen door modderstromen veroorzaakt door de stortregens van de tropische storm Eta. Gevreesd wordt dat ongeveer honderd mensen uit het dorp om het leven zijn gekomen.

Veel doden liggen begraven in hun huizen die door de modderstroom overspoeld zijn. De reddingsdiensten kunnen door het slechte weer, geblokkeerde wegen en overstroomde gebieden het dorp moeilijk bereiken.

Eerder hadden de autoriteiten in Guatemala al zeker 50 doden bevestigd in het land. Eta kwam dinsdag als orkaan aan land in Nicaragua, met windsnelheden van ruim 200 kilometer per uur. Daarna trok Eta, afgezwakt tot tropische storm, over Honduras en Guatemala.

Een van de krachtigste

Eta geldt als een van de krachtigste orkanen in jaren in Midden-Amerika, hoewel de kracht inmiddels dus is afgenomen. De laatste vergelijkbare orkaan die aan land ging in Nicaragua was Felix, in 2007.

De storm is nu onderweg naar Cuba en Florida.