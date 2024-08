Kabinet wil Duits onderzoek over Nord Stream afwachten

Het kabinet wil niet ingaan op recente berichten over de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland in 2022. Deze week kwam naar buiten dat in Duitsland een arrestatiebevel loopt tegen een Oekraïner die bij het opblazen van de pijpleiding betrokken zou zijn en volgens The Wall Street Journal wist de Oekraïense president Zelensky van het plan.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken verwees naar het onderzoek van de Duitse justitie. Hij zei dat hij de uitkomsten afwacht en dat hij er niet over wil speculeren.

Onder meer regeringspartij PVV heeft gevraagd of er gevolgen aan moeten worden verbonden als Oekraïne achter de aanslag zit. Veldkamp benadrukte vanmorgen nog eens dat het kabinet Oekraïne steunt in de strijd tegen Rusland, politiek, militair, financieel en moreel.

Bronnen beschermen

Veldkamps collega Brekelmans van Defensie sprak soortgelijke woorden over het afwachten van het onderzoek in Duitsland: "Daarin moet worden vastgesteld wie erachter zit. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat een aanval op onze vitale infrastructuur onacceptabel is, wie dat ook heeft gedaan."

Ook hij onderstreepte dat Nederland Oekraïne steunt, omdat dat land "vecht voor zijn voortbestaan en ook voor onze veiligheid en dat we daar pal voor moeten blijven staan."

Al eerder kwam naar buiten dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD al in een vroeg stadium op de hoogte was van een mogelijke aanslag door Oekraïners en daarvan de Amerikaanse CIA op de hoogte stelde.

Ook daar wilde Brekelmans niets over zeggen: "Dat is omdat we onze bronnen moeten beschermen en daarmee ook het functioneren van onze inlichtingendiensten. Omdat zij dingen te weten kunnen komen, kunnen ze helpen Nederland veilig te houden."