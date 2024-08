Heinen: enige meevaller is dat er geen stapeling is van nieuwe tegenvallers

"Elke tegenvaller moet gedekt worden. Daar ga ik de collega's aan houden." Dat zei minister Heinen van Financiën voor de eerste vergadering van het kabinet na de vakantie.

Het is al langer bekend dat er financiële tegenvallers zijn, zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven. Het gaat daarbij onder meer om de compensatie die de staat aan vermogenden moet bieden die te veel belasting hebben betaald, het extra geld dat wordt uitgetrokken voor de afhandeling van de toeslagenaffaire (de 'methode-Laurentien') en de mislukte verkoop van het Duitse deel van netbeheerder Tennet.

Op de vraag of er ook meevallers zijn, antwoordde Heinen: "De enige meevaller die ik heb gezien, is dat het gestopt is met het stapelen van tegenvallers."

Zure boodschap

De minister benadrukte dat de marges klein zijn en dat hij in principe nee zal zeggen als collega's financiële wensen hebben. "We hebben tegenvallers en een hoog oplopende schuld; dat is een zure boodschap, maar het is wel de realiteit."

De minister wil verder niet te veel vooruitlopen op de besprekingen van de komende weken. Het kabinet gaat de begroting voorbereiden die op Prinsjesdag naar de Kamer gaat. Vanmiddag komt het Centraal Planbureau met de zogenoemde augustusraming, die de basis vormt voor de onderhandelingen in de aanloop naar Prinsjesdag.

Het kabinet vergadert vandaag voor het eerst in het Catshuis, en dus niet in de Trêveszaal op het Binnenhof, zoals gebruikelijk was. Vanwege de renovatie van het Binnenhof is de wekelijkse ministerraad voorlopig steeds op het Catshuis.