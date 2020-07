Duitse man verdachte in verdwijningszaak Madeleine McCann

AFP

De Britse politie heeft een Duitse man van 43 als verdachte aangemerkt in de zaak van Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 spoorloos verdween in Portugal. De man is volgens de Duitse autoriteiten een veroordeelde zedendelinquent. Hij heeft meerdere celstraffen uitgezeten wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Hij zit nu vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. Tijdens de verdwijning van Madeleine was de verdachte in de omgeving, volgens het Duitse OM. Tussen 1995 en 2007 reisde hij rond in de Algarve met zijn camper. Ook had hij daar diverse tijdelijke banen in de horeca. Verder zou hij de kost hebben verdiend met inbraken in hotels en drugshandel. Volgens de Britse politie gebruikte de man in die tijd ook een andere auto:

De Londense politie maakte ook bekend dat de verdachte is gebeld op de avond van Madeleines verdwijning. Beide nummers zijn naar buiten gebracht. "Rechercheurs denken dat degene die hem heeft gebeld een belangrijke getuige is en roept deze op om contact op te nemen", staat in een verklaring. De politie publiceerde deze twee foto's van de voertuigen van de verdachte:

Ook deed de politie nogmaals een oproep aan mensen die meer weten over de verdwijning om zich te melden. "Neem alstublieft meteen contact op, zodat we antwoorden kunnen geven aan de familie van Madeleine", aldus een van de leiders van het onderzoek. Voor tips die een doorbraak in het onderzoek geven is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Vader en moeder McCann waren op dat moment met vrienden een stukje verderop aan het eten. Ze controleerden verschillende keren of alles goed was met Madeleine en haar broertje en zusje. Om 22.00 uur bleek Madeleine echter niet meer in haar bed te liggen. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd aandacht. Drie jaar geleden gaven de ouders een interview met de BBC. "We koesteren nog altijd hoop", zei moeder Kate toen.