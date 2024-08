Kuss, Roglic of suprematie UAE in Ronde van Spanje? 'Wordt één grote verrassing'

Het zou zo een vergeten uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn: de Ronde van Spanje is de makkelijkste grote wielerronde om te winnen, maar ook meteen de moeilijkste.

Laten we beginnen bij het eerste deel van die stelling over de Vuelta a España, die zaterdag om 16.23 uur van start gaat met een individuele tijdrit in Lissabon. De makkelijkste der grote ronden? "Eigenlijk mag je dat niet zo zeggen", vindt oud-wielrenner Marcel Kittel.

"Dat klinkt heel gestoord, want de Vuelta is absoluut niet makkelijk. Maar op de ranglijst van de drie grote ronden staat de Ronde van Spanje op nummer drie achter de Giro d'Italia en natuurlijk de Tour de France, geen discussie."

Daar komt bij: "Iedereen in het peloton is een beetje moe. De grote jongens (Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, red.) doen niet mee. Die zijn zo'n beetje klaar met hun seizoen en hebben geen honger meer. Dan blijven de renners op de tweede rij over. Zij maken nu allemaal kans."

'Veel te zwaar'

Sprinter pur sang Kittel won negentien etappes in de drie grote ronden, waarvan slechts eentje in de Ronde van Spanje, in zijn eerste seizoen bij Skil-Shimano in 2011. Het was ook meteen de enige Vuelta in zijn carrière. Eens, maar nooit meer.