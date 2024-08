Zeker één dode bij aanval kolonisten Westoever, Israëlisch kabinet veroordeelt geweld

Tientallen Israëlische kolonisten hebben gisteravond in een dorp op de Westelijke Jordaanoever huizen en auto's van Palestijnen in brand gestoken. Daarbij werd een 23-jarige Palestijn doodgeschoten. Een andere Palestijnse burger werd neergeschoten en raakte zwaargewond.

Een groep van meer dan honderd kolonisten, van wie een deel gemaskerd was, trok het dorp Jit binnen gewapend met stenen en molotovcocktails. Het Israëlische leger en de politie grepen uiteindelijk in en één Israëliër werd aangehouden.

Het leger heeft de aanval veroordeeld en gezegd dat het geweld ordetroepen afleidt van andere taken. Verder zei het leger de dood van de Palestijn te onderzoeken.

Kabinet veroordeelt het geweld

Ook het Israëlische kabinet heeft de aanval afgekeurd, wat niet vaak gebeurt bij dergelijke incidenten op de bezette Westoever. Premier Netanyahu stelt dat "degenen die verantwoordelijk zijn voor welke aanval dan ook zullen worden opgepakt en vervolgd". Volgens The Times of Israel vergoelijkte hij de aanval wel door de aangevallen Palestijnen als terroristen aan te merken: "alleen het leger en veiligheidsdiensten bestrijden terrorisme en niemand anders".

De ultrarechtse minister van Financiën Smotrich spreekt op X van "criminelen die door de autoriteiten met de kracht van de wet keihard moeten worden aangepakt". Volgens hem gaat het om "anarchistisch crimineel geweld" en heeft de groep "geen enkele relatie met de nederzetting en de kolonisten".

Het is opvallend dat Smotrich zo kritisch is over de aanval, aangezien juist hij zich profileert als een groot voorstander van het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever. Enkele dagen na een aanval van kolonisten op het Palestijnse dorp Huwara vorig jaar februari zei hij nog dat Huwara "van de kaart moet worden geveegd" en dat "Israël dat moet doen".

Ook het Witte Huis veroordeelt het geweld in Jit en zegt dat zulke aanvallen "onacceptabel" zijn en "moeten stoppen". "Israëlische autoriteiten moeten maatregelen nemen om alle gemeenschappen te beschermen. Dat betekent dat het geweld moet stoppen en dat de daders ter verantwoording moeten worden geroepen", aldus de VS.

Aanvallen op Westoever toegenomen

Sinds de aanslagen van Hamas in Israël van 7 oktober en de daaropvolgende oorlog in Gaza is ook het geweld door Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever sterk toegenomen. Regelmatig worden Palestijnse dorpen aangevallen. Zeker 633 Palestijnen zijn daarbij om het leven gekomen. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben eerder sancties ingesteld tegen gewelddadige kolonisten.

De aanval op de Westoever komt op het moment dat in Doha onderhandelingen gaande zijn over een staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in Gaza.