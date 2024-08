Bankmedewerker licht klanten voor anderhalve ton op: 'Een inschattingsfoutje'

Denken dat je belt met iemand van de bank, maar ondertussen opgelicht worden. Jaarlijks overkomt het tienduizenden mensen. Maar opgelicht worden door iemand die daadwerkelijk bij de bank werkt? Het overkwam twee rekeninghouders van SNS Bank.

Samen raakten zij anderhalve ton kwijt aan een helpdeskmedewerker van hun bank. Zij dachten bij hem in cryptomunten te hebben belegd, terwijl die het geld in de koop van een huis stak. Een "inschattingsfoutje", zo verdedigde de man zich na zijn ontslag.

"Doelbewust en manipulatief" troggelde hij op een "listige manier" respectievelijk 99.500 euro en 65.000 euro van twee slachtoffers af, staat in twee uitspraken die de NOS ontdekte bij de rechtbank in Utrecht en Tuchtrecht Banken. De medewerker vindt niet dat hij iets strafbaars heeft gedaan. "Ja, aan je eigen onderneming werken terwijl je voor iemand anders aan het werk bent, kan natuurlijk niet", is zijn enige excuus.

Hoge winstmarges

Het gaat om een man die begin 2022 als gedetacheerde aan de slag ging bij het klantcontactcentrum van SNS Bank. Zelf belegt hij dan al een jaar of vijf in cryptomunten. Dat vertelt hij zijn werkgever niet, maar zowel tijdens als buiten werktijden brengt hij dit onder de aandacht bij rekeninghouders. De bank stelt in de eigen gedragscode dat zoiets absoluut niet mag.

Na twee maanden heeft de helpdeskmedewerker beet. Gelokt door 4,1 procent rente laat een klant zich overtuigen 99.500 euro naar de privérekening van de man over te maken. Als het een halfjaar stil blijft, gaat de klant eens informeren bij zijn bankkantoor. Hij hoort daar dat de medewerker enkele maanden eerder is ontslagen.

Een oudere vrouw was eerder ook in de valkuil getrapt. Zij was naar haar lokale bankfiliaal gegaan voor hulp met de app van SNS. De medewerker, die in dat filiaal werkte, speldde haar op de mouw dat hiervoor "iets" op haar computer gedaan moest worden. Hier was nu geen tijd voor, maar hij beloofde die avond bij haar thuis langs te gaan.

Gezwicht

Maar in plaats van te helpen met de app begint de medewerker bij de vrouw thuis over beleggen in cryptomunten. Dat doet hij een week later opnieuw. De vrouw zwicht en maakt 65.000 euro naar hem over.

De volgende dag heeft de vrouw spijt. Ze belt SNS Bank, die zich een hoedje schrikt. De bank laat het geld direct terugboeken. De vrouw treft de man diezelfde dag opnieuw voor haar voordeur aan. Hij zegt dat hij door haar toedoen is ontslagen. En probeert haar voor de derde keer over te halen in cryptomunten te beleggen. Dat weigert de vrouw nu.