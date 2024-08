Brits marineschip dat in WO I met 594 man verging gevonden op bodem Noordzee

Een Schots onderzoeksteam dat scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog opspoort, heeft in de Noordzee het wrak van een al ruim honderd jaar vermist Brits marineschip gevonden. De HMS Hawke werd op 15 oktober 1914 met 594 manschappen aan boord door een torpedo van een Duitse duikboot geraakt en zonk in acht minuten. Slechts 70 opvarenden van de 118 meter lange kruiser overleefden de aanval.

Duiker Steve Mortimer van de Lost in Waters Deep-onderzoeksgroep vertelde de BBC Scotland hoe hij en zijn collega's te werk waren gegaan. De eerste bron was het logboek van de commandant van Duitse duikboot U-9. Daarin stond een aanwijzing waar de U-9 zich bevond toen het zijn torpedo afvuurde.

Daarnaast waren de locaties van andere Britse schepen bekend, toen die voor het laatst radioverkeer met de Hawke hadden gehad. En dan was er ook nog een melding van een Britse vissersboot, die in de jaren 80 rapporteerde dat zijn netten in hetzelfde gebied vast waren blijven zitten aan "iets" op de zeebodem.

Tijdcapsule

Dat was de plek waar de Lost in Waters Deep-groep begin deze week ging kijken. Er lag niets, maar een kilometer daarvandaan, 110 meter onder het wateroppervlak, bleek een groot scheepswrak te liggen. "Grote delen van het het teakhouten dek zijn er nog", zei Mortimer.

Ook zag hij veel aardewerk met Royal Navy-emblemen erop. "Het is fascinerend", zegt Mortimer. "Je kan door de patrijspoorten naar binnen kijken. Je ziet kamers met op de grond theekopjes, schalen en borden. Het is een tijdcapsule."