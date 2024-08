Grote brand legt strandtent in Ouddorp in de as

Bij een strandtent in Ouddorp is vannacht een grote brand uitgebroken. De horecazaak is volledig afgebrand, schrijft Rijnmond.

Iets voor 04.00 uur kreeg de brandweer een melding van de brand bij 't Gorsje aan de Brouwersdam. De brandweer schaalde groot op om uitbreiding naar het naastgelegen duingebied te voorkomen. Daarbij werd onder meer een drone ingezet.

De brand was na ongeveer een uur weer onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op dit moment wordt onderzocht hoe de brand kon uitbreken. "Maar er is niet veel meer over van het gebouw, dus het is de vraag of we iets bruikbaars gaan vinden", aldus de woordvoerder.