Trapt Ten Hag in dezelfde valkuil als Van Gaal bij Barca? 'Zou het nu anders hebben gedaan'

De Boer: "Achteraf denk ik wel: het is zo belangrijk om de club-identiteit te bewaren, met Spaanse spelers, die snappen wat het is om het Barcelona-shirt te dragen, om El Clasico te spelen tegen Real Madrid, om te voetballen voor Catalunya. Dat zorgt er ook voor dat het publiek affiniteit heeft met het elftal. Ja, dat miste in onze tijd wel een beetje, het was een beetje een overkill, al die Nederlanders."

Van der Lem: "Ik denk ook wel dat de Spaanse spelers, als ze even alleen waren, elkaar hebben aangekeken van: moet dat nou, al die Nederlanders? Zulke voetballers hebben we toch ook wel in Spanje?"

Toch moet gezegd: Barcelona won onder Van Gaal en Van der Lem in het eerste seizoen in 1997/1998 voor het eerst in 39 jaar de dubbel: de Spaanse competitie én beker. "Toen was iedereen nog helemaal vóór de Nederlandse inbreng."