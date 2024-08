Etappe 6 van de Tour de France Femmes: de Jura als voorproefje van het slotweekend

Ook andere klimmers en klassementsvrouwen verloren tijd in de chaotische etappe van donderdag. Gaia Realini bijvoorbeeld, zij het 'slechts' een halve minuut. Voor de Italiaanse klimgeit kan het niet lang genoeg omhoog gaan, ook zij zal zich op dit terrein willen herpakken.

Morteau en Pinot

En wat te denken van de thuisfavorieten, nu de Tour dan eindelijk echt in Frankrijk is en de Nederlandse hegemonie - in ieder geval voor even - is doorbroken. Met Cédrine Kerbaol en Juliette Labous staan er twee Françaises in de top vijf.

Labous (DSM) en Évita Muzic (FDJ, elfde) genoten hun wieleropleiding bij Vélo Club Morteau Montbenoit, in en rond de finishplaats dus. Zet er de klok maar op gelijk dat deze klassemenrsvrouwen zich van hun beste kant willen laten zien in Morteau.

Met een beetje geluk worden zij onderweg aangemoedigd door hun landgenoot Thibaut Pinot. De route gaat langs de woonplaats (Melisey) én geboorteplaats (Lure) van de eind vorig jaar gestopte wielerheld van Frankrijk. Dus wie weet zien we Pinot wel langs de weg, eventueel met zijn ezels en geiten.