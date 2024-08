Dinokiller kwam uit de buitenste regionen van ons zonnestelsel

Wetenschappers hebben de oorsprong en samenstelling achterhaald van de asteroïde die 66 miljoen jaar geleden in één klap 70 procent van alle soorten op aarde wegvaagde. De asteroïde blijkt afkomstig te zijn uit de buitenste regionen van ons zonnestelsel, ver voorbij Jupiter.

De onderzoekers, onder meer van de Vrije Universiteit Brussel, concluderen dat uit een analyse van een kleilaag die overal ter wereld voorkomt, en is afgezet ten tijde van de inslag.

Daaruit blijkt dat de asteroïde van het koolstofhoudende soort is. Van dat type is bekend dat het oorspronkelijk niet voorkwam in het binnenste deel van het zonnestelsel. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science.