Pasveer held van Ajax na 'waanzinnige reddingen', Farioli ook trots op Gaaei en Godt

Ajax had weliswaar getraind op strafschoppen, maar op een reeks als deze hadden de Amsterdammers zich niet kunnen voorbereiden, erkent ook Farioli. "Dit was crazy. Het is onmogelijk om deze emotie en context te simuleren, je kunt penalty's oefenen maar je komt nooit in de buurt van dit scenario."

Blij voor Gaaei

De strafschoppenreeks duurde zo lang dat alle spelers van beide teams aan de beurt kwamen en een groot deel zelfs een tweede penalty moest nemen. Onder hen was ook Gaaei, die uiteindelijk de beslissende strafschop tegen de touwen schoot. Hij kwam eerder aan bod dan de bedoeling was, want eigenlijk was aanvoerder Jordan Henderson aan de beurt.