Voormalig Ajax-talent Misehouy redt punt voor Girona bij seizoensopening

Girona, de verrassende nummer drie van vorig seizoen in La Liga, is het nieuwe seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Real Betis. Oud-Ajacied Gabriel Misehouy kan ondanks het puntenverlies terugkijken op een geslaagd debuut: hij viel in de 71ste minuut in en was een minuut later goed voor de gelijkmaker.

Daley Blind, die bekendmaakte te stoppen als Oranje-international, stond 90 minuten in het veld. Donny van de Beek kwam deze zomer over van Manchester United, maar zat de hele wedstijd op de bank.

Betis kwam thuis in Sevilla al vroeg op voorsprong door binnen zes minuten het net te vinden. Doelpuntenmaker Marc Bartra, die na lang blessureleed zijn eerste optreden sinds oktober vorig jaar maakte, kon zijn emoties niet verbergen. De verdediger kopte een hoekschop van Nabil Fekir voorbij doelman Paulo Gazzaniga.

Girona ging op zoek naar de gelijkmaker en in de tweede helft werd uiteindelijk beloond toen de Nederlandse invaller Misehouy een voorzet vanaf de achterlijn binnentikte.

Athletic ook gelijk

Athletic Bilbao opende het nieuwe seizoen eerder op donderdagavond met een gelijkspel tegen Getafe. Oihan Sancet bracht de Basken op voorsprong, Chrisantus Uche zorgde in de tweede helft voor de 1-1 eindstand.