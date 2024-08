Politie zoekt man die meerdere personen van fiets trok in Utrecht

De politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers in Utrecht met geweld heeft belaagd. De verdachte heeft het volgens een woordvoerder vooral gemunt op fietsers die 's nachts alleen over straat rijden.

Eerder deze week meldde RTV Utrecht dat een 19-jarige vrouw met geweld van haar fiets was getrokken. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag bij de Weg tot de Wetenschap, in het oosten van de stad vlak bij de Universiteit Utrecht.

Toen het slachtoffer vanuit het centrum richting Utrecht Science Park reed, kwam een auto haar tegemoetrijden onder het viaduct van de A27. De bestuurder stapte uit en trok de vrouw met geweld van haar fiets, maar zij wist te ontkomen.

Verdachte in beeld

Volgens een woordvoerder van de politie was er een paar dagen eerder al "een vergelijkbaar incident" en zijn "nieuwe feiten denkbaar".

De politie heeft de verdachte in beeld en verspreidt momenteel een foto van de man in een poging om meer te weten te komen over zijn verblijfplaats. Over de identiteit van de man wil de politie vooralsnog niets kwijt.