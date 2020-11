Dartduo Van Gerwen/Noppert simpel naar tweede ronde WK

Darters Michael van Gerwen en Danny Noppert zijn sterk begonnen aan het WK voor landenteams in Salzburg. In de Oostenrijkse stad versloeg het als derde geplaatste duo de Brazilianen Diogo Portela en Bruno Rangel met 5-1.

Van Gerwen en Noppert wisten al in de eerste leg de Brazilianen te breken en kwamen snel op 2-0. Portela en Rangel stribbelden nog even tegen, maar na een 134-finish van Van Gerwen in de vierde leg was het verzet gebroken.