Vollering wil na valpartij Tour vervolgen: 'Stuitje is flink beurs'

Op badslippers en met haar handen in haar hoodie komt Demi Vollering aangelopen. Na afloop van haar valpartij wilde ze de pers niet te woord staan. Eerst even wondjes plakken. Nu, bij het hotel, is ze iets tot rust gekomen.

"Gelukkig geen botbreuken", zegt ze nuchter. Maar: "Mijn stuitje is flink beurs. Morgen zien we wel in hoeverre dat impact heeft op het fietsen."

Het kan eindelijk bezinken, die chaotische finale van de vijfde etappe in Amnéville. Zes kilometer voor de finish ging het mis.

"We kwamen van die rotonde af, gingen links en tussen de bomen", herinnert ze zich. Er was door die bomen geen zicht op hoe de weg precies draaide. "Ik denk dat een aantal meiden het niet aan zag komen, ik zag meiden voor me vallen."