Nieuwe mpox-variant vastgesteld in Zweden, eerste melding buiten Afrika

De nieuwe variant van het mpox-virus, voorheen bekend als apenpokkenvirus, is voor het eerst vastgesteld buiten Afrika. Een persoon in Zweden is besmet geraakt, zo melden de autoriteiten van het land. De patiënt raakte geïnfecteerd in het deel van Afrika waar sprake is van een zware uitbraak.

Gisteren bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie de opmars van de nieuwe, gevaarlijker mpox-variant als internationale noodsituatie. Nu is clade I, zoals de nieuwe variant officieel heet, opgedoken in Zweden. De patiënt had zich in de omgeving van Stockholm gemeld met symptomen.

'We zijn voorbereid'

De persoon wordt behandeld, zo laten de Zweedse autoriteiten weten, maar het is onduidelijk hoe ernstig de symptomen zijn. De patiënt moet zich houden aan gedragsregels, zo staat in een verklaring. "Zweden is voorbereid om besmette mensen veilig te diagnosticeren, isoleren en behandelen."