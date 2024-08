Tottenham Hotspur-speler Bissouma geschorst vanwege lachgasgebruik

Yves Bissouma is door zijn club Tottenham Hotspur geschorst voor de openingswedstrijd van de Premier League komende maandag. De reden is een video op sociale media waarop te zien is dat hij lachgas nam.

De 27-jarige middenvelder verontschuldigde zich na het incident.

"Hij zal maandag niet beschikbaar zijn. We hebben hem geschorst voor de wedstrijd", vertelde hoofdtrainer Ange Postecoglou op een persconferentie.

Het gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden is in Engeland verboden. Postecoglou noemt de actie van Bissouma "een slechte beslissing". "Hij is een voetballer met verantwoordelijkheden. Het komt neer op gedrag, zo simpel is het. Het gaat om het nemen van betere beslissingen."

Impact

Postecoglou geeft aan hem te willen helpen met zijn gedrag. "De deur staat voor hem open en hopelijk kunnen we hem helpen beseffen dat zijn daden impact hebben op de groep."