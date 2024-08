Vanavond op tv: Staakt-het-vuren in Gaza? • 'Zelensky wist van sabotage Nord Stream' • Russische dissident over zijn gevangenenruil

Russische dissident over zijn gevangenenruil

De gevangenenruil tussen Rusland, Amerika, Duitsland en vier andere landen heeft niet alleen geleid tot vreugde maar ook tot stevige kritiek. Aanleiding is een inteview dat één van de gevangenen heeft gegeven: de oppositieleider uit Sint-Petersburg Andrei Pivovarov. Hij werd in 2021 door de Russische veiligheidsdiensten opgepakt nadat zijn pro-democratische organisatie, Open Russia, werd verboden. In 2022 werd hij veroordeeld tot minimaal vier jaar in een strafkolonie. In zijn persconfenretie was Pivovarov niet solidair met de Oekraïense bevolking en uitte hij kritiek op de wijze waarop westerse landen Oekraïne steunen. We spreken met Andrei Pivovarov, ook over de toekomst van de Russische oppositie. In de studio is Rusland-kenner Hubert Smeets.