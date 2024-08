Bibliotheek Amsterdam stelt ongelezen boeken tentoon: 'Heel sneu'

In Openbare Bibliotheek Amsterdam is deze zomer een opvallende expositie te zien: De Nullijst. Boeken die nooit zijn uitgeleend, worden hier in de schijnwerpers gezet in de hoop ze van de papierversnipperaar te redden.

"Kijk, dit is wel heel sneu", zegt programmamanager Anat Harel tegen de lokale omroep AT5. Ze pakt een klein boekje van de plank in het ondergrondse depot en slaat het open. "Een klassiek uitleenlijstje met stempelmogelijkheid voor het lenen en terugbrengen, waar dus nog nooit een stempel op is gezet."

Het is een lot dat wel meer boeken is beschoren. Hoeveel het er exact zijn, durft Harel niet te zeggen. Maar vast staat dat duizenden boeken niet één keer zijn uitgeleend sinds ze zijn opgenomen in de collectie.

Nationale Ongelezen Boekendag

Omdat een bibliotheekcollectie niet eindeloos kan blijven groeien, hanteren veel bibliotheken een 'nullijst' voor boeken die al jaren niet uitgeleend zijn. Als de boeken te lang op die lijst staan, worden alternatieve bestemmingen voor ze gezocht, zoals een azc of gevangenisbibliotheek. Als dat niet slaagt, worden ze vernietigd.

Zonde, vindt de Ongelezen Boeken Club, die zich hardmaakt voor teksten die niet gelezen worden. Daarom heeft de club nu een kleine expositie in de bibliotheek aan de Oosterdokskade georganiseerd. De tentoonstelling bestaat uit vitrines met enkele fysieke boeken en een ouderwetse telefoon, waarmee bezoekers titels van de nullijst kunnen opvragen en reserveren.

De expositie loopt nog tot het einde van de zomer. Op 19 september, uitgeroepen tot Nationale Ongelezen Boekendag, mogen lezers hun geredde boek komen ophalen.