Ontsnapte tbs'er opgepakt in Den Bosch

Een 31-jarige tbs'er die dinsdag ontsnapte tijdens zijn begeleid verlof in Utrecht, is vanmiddag aangehouden. De arrestatie was bij de Brabanthallen in Den Bosch, meldt het Openbaar Ministerie.

De tbs'er zat vast in de Dr. Henri van der Hoevenkliniek in Utrecht en was dinsdag met begeleiders op verlof toen hij op het Jaarbeursplein wist te ontkomen.

Een speciaal opsporingsteam van de politie is twee dagen lang op zoek geweest naar de man.

Over zijn achtergrond is niets bekendgemaakt. "Dat gebeurt alleen bij extreem gevaarlijke personen", vertelde een woordvoerder van het Landelijke Parket eerder tegen RTV Utrecht.