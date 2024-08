Vijf mensen aangeklaagd vanwege dood Friends-acteur Matthew Perry

In Californië worden vijf mensen vervolgd in verband met de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Dat meldt de openbaar aanklager in de Amerikaanse staat. Het gaat onder meer om twee artsen die Perry grote hoeveelheden ketamine zouden hebben verschaft en de assistent van de acteur. Twee van de vijf betrokkenen, onder wie een van de artsen, zijn gearresteerd.

Perry overleed vorig jaar oktober op 54-jarige leeftijd. Hij werd dood gevonden in een jacuzzi in zijn huis in Los Angeles. Uit een autopsie bleek dat de acteur een grote hoeveelheid ketamine in zijn bloed had, die hem fataal is geworden.

Arts

Volgens Martin Estrada, de hoofdaanklager in Californië, zou uit tekstberichten blijken dat de artsen Perry geholpen hebben aan ketamine. Ze vroegen zich in die berichten af hoeveel de acteur bereid zou zijn te betalen voor het middel. Volgens Estrada hebben zij daardoor misbruik gemaakt van de verslaving van Perry. Sinds mei loopt er een politieonderzoek naar hoe Perry aan de drugs is gekomen.

Volgens autoriteiten had de acteur de laatste negentien maanden geen drugs meer gebruikt. Wel kreeg hij volgens de lijkschouwer ketamine bij een behandeling voor depressie. De laatste behandeling zou hij anderhalve week voor zijn dood hebben gehad, maar volgens de lijkschouwer verklaarde dat niet het hoge gehalte ketamine dat bij zijn dood in zijn bloed zat.

Verslavingen

Perry worstelde een groot deel van zijn leven met verslavingen. In zijn autobiografie uit 2022 vertelde de acteur dat hij in zijn tijd bij Friends onder meer cocaïne gebruikte, een fles wodka in de avond dronk en dagelijks zo'n 55 vicodintabletten nam, een sterke pijnstiller.

Hij ging vijftien keer naar een afkickcentrum, deed nog veel meer afkickpogingen en had iemand in dienst die hem hielp niet te gebruiken en altijd in de buurt was, onthulde hij in zijn boek.

Perry is het bekendst van zijn rol als Chandler Bing in de televisiecomedy Friends, die liep van 1994 tot 2004 en wereldwijd een van de populairste sitcoms ooit is. Perry was in alle tien de seizoenen van de serie te zien.