ACM onderzoekt terugleververgoedingen zonnestroom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de kosten die mensen met zonnepanelen moeten betalen voor het terugleveren van stroom. Ook de hoge tarieven bij modelcontracten voor energie worden onder de loep genomen.

De toezichthouder gaat over de zaak in gesprek met zowel grote als kleine energiemaatschappijen.

Negatieve teruglevergoeding

Als je zonnepanelen hebt, wek je soms meer stroom op dan je gebruikt. Die extra stroom lever je terug aan het net, waarvoor je normaal gesproken een vergoeding krijgt. Verschillende energieleveranciers rekenen nu kosten voor deze teruglevering. Maar in sommige gevallen moet je zelfs bijbetalen, wat leidt tot een "negatieve terugleververgoeding".

De Volkskrant en prijsvergelijker Keuze.nl constateerden dat hier bij enkele kleine energieleveranciers sprake van was. De ACM maakt vandaag bekend een "sectorbreed" gesprek aan te gaan, dus ook met grote energieleveranciers.

De Tweede Kamer heeft in het huidige wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet, mede in het belang van de energietransitie, een verbod op een negatieve terugleververgoeding opgenomen.

De ACM onderzocht eerder dit jaar al de tarieven van vier grote energieleveranciers en concludeerde dat deze niet onredelijk waren. Sindsdien zijn de terugleverkosten echter in de hele sector gestegen, waardoor de ACM nu extra aandacht besteedt aan deze kosten.

Hoge tarieven

De toezichthouder gaat ook de gestegen kosten van de modelcontracten onderzoeken. Modelcontracten zijn standaard energiecontracten met variabele tarieven die elke energieleverancier moet aanbieden. "Maar omdat deze modelcontracten jaren geleden zijn opgesteld, houden ze nog geen rekening met de mogelijkheid om energie terug te leveren", zegt een woordvoerder van de ACM.

Energieleveranciers hebben bij modelcontracten dus niet de mogelijkheid om terugleverkosten te rekenen aan mensen met zonnepanelen. "Daarom hebben veel leveranciers ervoor gekozen om de vaste kosten, die elke klant per maand betaalt, te verhogen", vertelt de woordvoerder. Daardoor betalen zowel mensen met zonnepanelen als mensen zonder zonnepanelen nu meer vaste kosten als ze een modelcontract hebben.

De ACM gaat nu kijken of mensen met een modelcontract niet onterecht meer betalen dan nodig is, en of het contract eerlijk is voor zowel mensen met als mensen zonder zonnepanelen. Daarnaast gaat de ACM het bestaande modelcontract herzien, mede vanwege de komst van de nieuwe Energiewet. Onderzocht wordt of leveranciers alsnog de mogelijkheid moeten krijgen om terugleverkosten in rekening te brengen bij modelcontracten.