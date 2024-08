Kooij sprint voor derde jaar op rij naar ritzege in Ronde van Polen

Olav Kooij heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. In de rit van Kudowa-Zdrój naar Prudnik over 195 kilometer was de Nederlandse renner van Visma-Lease a Bike de snelste in de sprint.

De drie vorige etappes hadden voor best wat spektakel gezorgd, maar dit keer deed het peloton het rustig aan. De Pool Michal Paluta mocht nog wat punten voor zijn bergtrui pakken en Kacper Gieryk, zijn teamgenoot bij de Poolse nationale ploeg, reed een tijdje voorop.

In de finale werd Mads Pedersen uitstekend naar voren gebracht, maar Kooij zat in zijn wiel en bleef Sam Bennett en de Deen na een lange sprint net voor.

Vingegaard blijft leiden

Kooij boekte voor het derde jaar op rij een dagzege in Polen. Zijn kopman Jonas Vingegaard behield de leiding in het algemeen klassement.