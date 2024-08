Gehavende Vollering 'plakt wondjes' na val in Tour Femmes: 'Ziet er positief uit'

Met een van pijn vertrokken gezicht kwam Demi Vollering na de vijfde etappe van de Tour de France Femmes over de finish. Haar elleboog lag open, net als haar bil, en ze greep naar haar rug.

Ploegleider Danny Stam had haar vlak na de race nog niet gesproken, maar vermoedde al dat het bij wat schaafwonden zou blijven. "Zoals ze de laatste anderhalve kilometer naar boven knalde, denk ik dat het wel meevalt, al zal dat ook wel op adrenaline zijn."

Vollering zelf wilde na afloop de media niet te woord staan. Vanuit de teambus riep Stam, die Vollering inmiddels wel had gezien en gesproken: "Ze komt niet meer naar buiten, we gaan even wondjes plakken."

Een paar uur later bracht de renster via SD Worx goed nieuws naar buiten: "Het is afwachten hoe het morgenochtend voelt, maar ik ga ervan uit dat ik morgen de Tour wel kan vervolgen."

Dure valpartij

Het was een dure val op zes kilometer van de finish. Vollering raakte haar gele leiderstrui kwijt. In het klassement staat ze nu negende, op 1.19 minuut achterstand van de nieuwe leidster in het geel, de Poolse Canyon-renster Katarzyna Niewiadoma.

Bekijk hier de valpartij en de samenvatting van de etappe: