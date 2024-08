Gehavende Vollering gaat 'wondjes plakken' na val in Tour Femmes

Na de empathie voor Vollering is er ook teleurstelling. Vollering zou de sprint aantrekken voor Wiebes, zodat zij naar de winst zou kunnen sprinten. Nu moest ze voorlangs kruisen. "Ja, dit heb je niet in de hand. Het is pech, ik voelde me echt supersterk vandaag, het is gewoon jammer."

Voor ploegleider Stam was het een verrassing dat zijn geletruidraagster op de grond lag. Hij kreeg alleen door dat er een enorme valpartij was in een blinde bocht, met een renster van SD Worx.

"We sprongen uit de auto en toen lag Demi daar ineens, we waren ook wel een beetje verrast."