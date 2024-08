Agema: nog losse eindjes rond Limburgs ziekenhuis Zuyderland

Er lijkt niet op korte termijn duidelijkheid te komen over de toekomst van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. Over het ziekenhuis is al tijden veel te doen. Minister Agema bracht er vandaag een bezoek en sprak er met betrokkenen.

Het gebouw in Heerlen moet worden vernieuwd. Volgens het bestuur van het ziekenhuis moeten de intensive care, volwaardige spoedeisende hulp en bevallingszorg uit Heerlen verdwijnen en verhuizen naar Geleen. Na diverse overlegrondes kwam het bestuur tot de conclusie dat het om financiële redenen en vanwege gebrek aan personeel beter is de meest complexe zorg in Geleen te concentreren. Andere zorg blijft wel in Heerlen.

Veel verzet

Het plan heeft tot verzet en demonstraties geleid: veel mensen wijzen erop dat Parkstad (waar Heerlen toe behoort) de grootste stedelijke regio van Limburg is. Daarom zou het ziekenhuis in Heerlen niet mogen worden "uitgekleed". Burgemeester Wever van Heerlen benadrukte vandaag nog eens dat het om een regio gaat met veel armoede en waar ook een groot aantal mensen kampt met gezondheidsproblemen.

Ook in politiek Den Haag is er veel discussie over het ziekenhuis en onder meer de PVV, de partij van Agema, heeft herhaaldelijk een lans gebroken voor de locatie in Heerlen.

Agema benadrukt: poliklinieken en gewone operaties blijven

Agema zei vandaag als minister dat zij ook zorgen heeft, maar ze benadrukte dat het plan al wat is bijgesteld en dat bijvoorbeeld poliklinieken, gewone operaties en de huisartsenpost in Heerlen blijven.

Ze voegde eraan toe dat ook ouderen die een kortdurende opname nodig hebben nog steeds in Heerlen terechtkunnen. Als voorbeeld van een punt van zorg noemde ze de acute verloskunde. Volgens haar is dat een open einde. "Daar moet nog over worden doorgepraat."

De minister wilde niet zeggen of in de toekomst bijvoorbeeld mensen met ingewikkelde zorg 's nachts toch naar Geleen moeten: "Wie zegt dat dat dan niet de beste oplossing is? Daar ga ik niet over." Ook dat noemde ze een los eindje waar professionals en belanghebbenden naar moeten kijken. Ze hoopt op een oplossing "waar uiteindelijk iedereen zich in kan vinden".

Volgens het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is de insteek dat streekziekenhuizen behouden blijven. Agema noemde dat vandaag een opdracht aan haar en ze wil streekziekenhuizen "zo volwaardig mogelijk invullen".