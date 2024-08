Amsterdamse taxichauffeur vastgebonden en opgesloten in eigen kofferbak

In Amsterdam is zondagnacht een taxichauffeur tijdens een rit beroofd door zijn passagiers. Hij werd ook vastgebonden en opgesloten in de kofferbak van de auto. De politie zoekt nog naar de daders.

Het gaat om twee mannen, die in de nacht van zondag op maandag in de taxi stapten in het centrum van Amsterdam met als eindbestemming Amstelveen. Na een kort stuk rijden bedreigden ze de chauffeur met wapens en pakten ze persoonlijke spullen af.

Kofferbak

Bij aankomst in Amstelveen bonden de mannen de taxichauffeur vast en dwongen hem in de kofferbak te gaan liggen. Volgens de politie hebben ze vervolgens "enkele tientallen minuten" in de auto gereden.

Toen de auto weer tot stilstand kwam, kon de chauffeur zichzelf losmaken en via de achterbank naar buiten klimmen. De auto stond toen in Amsterdam-Buitenveldert. De verdachten waren al uit het zicht verdwenen. "Het slachtoffer is niet zwaargewond, maar wel geschrokken", meldt de politie.

De recherche is een onderzoek begonnen, schrijft stadsomroep AT5. De daders zouden Spaanstalig zijn.