Postbode in Hengelo gooit drie weken lang alle post weg: 'Onacceptabel'

Bewoners van een wijk in Hengelo hebben de afgelopen drie weken geen post gekregen. Dat komt doordat de verantwoordelijke bezorger alle brieven had weggegooid. Het ging om een tijdelijke bezorger.

Postbedrijf PostNL stelde een onderzoek in nadat het signalen had ontvangen dat de post in meerdere straten in de wijk Berflo Es niet werd bezorgd. Alle post, van rechtbankstukken tot opgestuurde creditcards, bleek spoorloos verdwenen.

Vaste bezorger op vakantie

De vaste postbezorger was op vakantie, schrijft regionale omroep Oost. Een vervanger zou zijn werk tijdens die drie weken overnemen. Die gooide de post bij het vuilnis.

"Helaas is gebleken dat een tijdelijke bezorger drie weken het werk niet naar behoren heeft uitgevoerd", zegt een woordvoerder van PostNL. "Een heel vervelende en onacceptabele situatie."

Excuusbrief

Het postbedrijf heeft de plaatsvervangende postbode ontslagen en denkt nog na over verdere stappen, zoals aangifte.

De getroffen inwoners van Hengelo ontvangen binnenkort een excuusbrief van het bedrijf. Daarnaast adviseert PostNL bewoners "contact op te nemen met de verzender van hun post voor een passende oplossing".