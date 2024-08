Vollering verliest geel in Tour Femmes na valpartij, Niewiadoma nieuwe leidster

Demi Vollering is in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes haar gele trui kwijtgeraakt door een valpartij in de slotfase.

De rit over 152,5 kilometer vanuit het Belgische Bastenaken naar Amnéville werd gewonnen door Kata Blanka Vas, een ploeggenote van Vollering bij SD Worx-Protime. Maar dat kon het leed maar deels verlichten.

Het geel ging naar de Poolse Canyon-renster Kasia Niewiadoma. Puck Pieterse, die ook bij de valpartij betrokken was maar snel weer opstapte, is op twee seconden op de derde plaats de beste Nederlandse in het algemeen klassement. Vollering zakte van de eerste naar de negende plek op 1.19.