Justitie doet onderzoek naar agent die op auto schoot in Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een agent die mogelijk ten onrechte heeft geschoten op een auto met twee inzittenden, begin dit jaar in Leeuwarden. Daarbij raakte iemand gewond. Het OM zegt dat de agent vermoedelijk niet volgens de regels heeft gehandeld.

Het incident was in de nacht van 12 op 13 januari na een inbraak in een huis in Hempens, net onder Leeuwarden. Bij die inbraak zou iemand zijn bedreigd met een wapen. Niemand raakte gewond.

De politie was verteld dat er na de inbraak twee mensen waren weggevlucht. Niet veel later werd in de buurt een verdachte auto met twee inzittenden gezien. Agenten wilden hen controleren, maar de auto reed weg. Daarop werd er door de politie geschoten.

Zwaargewond

De auto raakte even later bij het Drachtsterplein van de weg. De twee mannen, dertigers uit Leeuwarden, raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze aangehouden. Later bleek dat de twee niets met de inbraak te maken hadden.

De agent die heeft geschoten wordt gezien als verdachte en zal worden gehoord, meldt het OM.

De ravage bij het ongeluk was groot: