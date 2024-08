Bewaking is 'zichtbaar en onzichtbaar aanwezig' bij huis Vlaardingse loodgieter

De familie van de overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen heeft extra beveiliging gekregen sinds er gisterochtend explosieven werden gevonden voor hun woning.

Van Uffelen overleed afgelopen maandag, nadat hij zaterdag was opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Gisterochtend werden bij de woning van hem en zijn familie weer explosieven gevonden. Die waren niet afgegaan. De familie vroeg naar aanleiding van dit incident om meer beveiliging.

De politie en gemeente hebben daar gehoor aan gegeven. "We zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig", zegt een woordvoerder. "En dat is nog los van de camera's die er al hingen." Er is ook een beveiligingsbedrijf ingehuurd om toezicht te houden op de woning.

Op de hoek van de straat staat een politiewagen met lampen aan. En voor de deur van het huis staat extra particuliere beveiliging, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

De panden van Van Uffelen zijn al maandenlang doelwit van aanslagen. De Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga markeerde het gebied rondom het huis aan de Gretha Hofstralaan al eerder als veiligheidsrisicogebied.

Dat betekent dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Een woordvoerder laat weten dat dat al meermaals is gebeurd. Ook hebben agenten passanten gevraagd of ze in de navigatie van hun telefoon mochten kijken, om te zien of het adres van de loodgieter was opgezocht.

Aanhoudingen

Gisterochtend zijn twee mensen aangehouden voor het neerleggen van explosieven bij de woning. Een daarvan is een 16-jarige jongen uit Amsterdam, de ander een 33-jarige man uit Almere. Zij zitten nog vast in volledige beperking en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat.

De woordvoerder van de politie verwacht dat ze morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of ze langer vast moeten zitten.