Motocrosser Coldenhoff merkt dat leeftijd begint te tellen, maar is nog ambitieus in Arnhem

Dat het winnen niet meer zo makkelijk gaat tegenwoordig, komt vooral door de concurrentie, denkt de crosser uit Heesch. "Het deelnemersveld is gigantisch sterk. Er zijn heel veel goede rijders. Drie strijden er nu om de titel, onder wie Jeffrey Herlings. Maar ik weet dat mijn snelheid nog wel goed is, dus ik kijk positief uit naar de wedstrijd in Arnhem."

Herlings, zijn naam is gevallen. Wat vindt Coldenhoff ervan dat de meeste aandacht altijd uitgaat naar de vijfvoudig wereldkampioen en recordhouder met 106 GP-zeges? "Ik vind dat niet zo erg. Ik heb eigenlijk altijd een beetje in schaduw gestaan van Jeffrey. Mede dankzij hem is de sport zo gegroeid, zeker in Nederland."

'Naar het podium'

Op het Motorsportpark Gelderland wil Coldenhoff dit weekeinde laten zien dat hij nog altijd mee kan met de besten. "Ik heb het doel om daar toch op het podium te komen." En dat is niet voor niets, want de GP in Arnhem, waar hij vorig jaar vierde werd, staat bij hem hoog in aanzien.

"Dit is voor mij een heel grote wedstrijd. Er is namelijk maar één grand prix in Nederland. Het is een typische Nederlandse zandbaan, waarmee alle Nederlanders zijn opgegroeid. Dus goed voor ons. Het is een heel mooi terrein, de toeschouwers kunnen veel zien en er zit een goede organisatie achter. Ik heb er heel veel zin in."