Feyenoord huurt Ghanese aanvaller Osman (19) van Brighton

Feyenoord huurt Ibrahim Osman (19) voor dit seizoen van Brighton. De aanvaller werd deze zomer door de Engelse club voor 19,5 miljoen euro overgenomen van FC Nordsjaelland. Bij de Noorse club was de tweevoudig international afgelopen seizoen goed voor tien doelpunten in 44 wedstrijden.

"Bij Feyenoord krijgen jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen", zegt Osman. "Voor mijn ontwikkeling is het goed om hier te spelen en facetten van mijn spel te verbeteren. En ik wil met mijn kwaliteiten het team helpen om mooie dingen te bereiken in de eredivisie en in Europa."

Nog verblijfsvergunning

Feyenoord kan nog niet direct beschikken over Osman. De Ghanese international is nog in afwachting van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, waarna hij speelgerechtigd is.