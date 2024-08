Risico op 'mega-aardbeving' geweken, maar nu nadert orkaan Japan

In Japan is de waarschuwing voor een 'mega-aardbeving' niet meer van kracht. Die waarschuwing werd vorige week afgegeven na een aardbeving met een kracht van 7,1. De Japanse weerdienst vreest niet meer dat de beving op korte termijn leidt tot heftiger aardschokken, al kan dat later nog wel gebeuren. Ondertussen komt een andere dreiging op het land af: een orkaan nadert Oost- en Noordoost-Japan.

Vanwege orkaan Ampil zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd. De autoriteiten dringen aan op "uiterste voorzichtigheid", omdat de mogelijkheid bestaat dat de tyfoon morgen de kust al bereikt.

Volgens de publieke omroep NHK zijn mensen gewaarschuwd voor een wind die sterk genoeg is om huizen omver te blazen. De weerdienst waarschuwt ook voor zware regenval, waardoor het risico op rampen toeneemt. Ze verwachten ook hoge golven, overstromingen en aardverschuivingen.