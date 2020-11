Lam neemt met rake vrije trap revanche voor rampoptreden

George Cox maakte op slag van rust de 2-1 met een uithaal via de handen van doelman Michael Zetterer. Vorige week scoorde de Engelse verdediger ook al twee keer tegen Ajax.

Fortuna kwam snel op 1-0 door Emil Hansson, die een door hemzelf opgezette aanval kundig afrondde. PEC kon aanvallend geen vuist maken, maar Jaroslaw Jach hielp een handje door in eigen doel te koppen.

Na rust kwam PEC op 2-2 door Lam, die vorige week de nog gebeten hond was na zijn blunders tegen Twente. Aan zijn verbeten manier van juichen was te zien dat de goal zeer welkom was.

Daarna was het sterkere PEC het dichtst bij de zege via Mike van Duinen, die de bal vallend tegen de paal werkte, maar het bleef 2-2. Fortuna Sittard wacht ook na acht duels nog op zijn eerste zege. PEC won al vijf wedstrijden niet.