Spaanse media: vader Barcelona-speler Yamal neergestoken, maar buiten levensgevaar

Mounir Yamal, de vader van Barcelona-voetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, is in de Spaanse stad Mataró neergestoken.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia, die zich beroept op bronnen dicht bij de zaak, is hij in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens sportkrant Marca is de vader van Yamal buiten levensgevaar. Er zouden al arrestaties zijn verricht.

Smaakmaker EK

Het bericht kan vooralsnog niet door de regionale politie en een woordvoerder van de lokale overheid worden bevestigd. meldt het persbureau Reuters.

Het pas 17-jarige talent Yamal ontpopte zich tot een van de smaakmakers van het Spaanse elftal op het EK voetbal in Duitsland afgelopen zomer. Yamal scoorde in de halve finale tegen Frankrijk, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker ooit op het EK werd.

In de door Spanje met 2-1 gewonnen finale tegen Engeland gaf hij een assist op Nico Williams,