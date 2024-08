Protesten in India na verkrachting en moord arts in opleiding

"Een jonge arts is op brute wijze verkracht en vermoord op haar werkplek, en de persoon die hier verantwoordelijk voor is, de directeur van een gerenommeerd instituut, schuift terloops de schuld in de schoenen van het slachtoffer door te zeggen: 'Waarom was ze zo laat op de avond nog in een collegezaal?' Waar slaat dat op?", zegt een van de organisatoren van de protesten in Kolkata.

In andere steden werden ook protestmarsen gehouden, onder meer in Delhi, Hyderabad, Mumbai en Pune.

Dergelijke protesten zijn niet voor het eerst in India. Verkrachtingen en geweld tegen vrouwen zijn al langer een probleem. In 2019 waren er bijvoorbeeld nog protesten na de verkrachting en moord op een vrouwelijke dierenarts. Eerder, in 2012, werd een 23-jarige studente door meerdere mannen op gruwelijke wijze verkracht in een bus. Ook toen leidde dat tot massale protesten.