Berghuis vindt dat Ajax beter moet, maar: 'Met Farioli goed onderweg'

Op een van zijn eerste dagen als trainer van Ajax liep Francesco Farioli Steven Berghuis tegen het lijf in de gym op de Toekomst. En die had wel een verhaal te vertellen.

"Niemand kon me een beter beeld geven van waar Ajax stond dan Steven", zei Farioli over dat gesprek. "En waar de mensen die van de club houden Ajax weer naartoe willen brengen."

Berghuis maakte ook nogal wat mee, in zijn drie jaren in Amsterdam. Hij kwam binnen toen Ajax onder Marc Overmars en Erik ten Hag de aansluiting gevonden leek te hebben bij de top van Europa. In zijn eerste Europese duel voor Ajax werd Sporting in Portugal met liefst 1-5 geklopt, een galavoorstelling.

Vernedering

Maar hij was er ook bij toen Ajax vorig jaar achttiende stond in de eredivisie. En toen supporters de hoofdingang bestormden na een vernedering in de Klassieker.

In de voorbereiding op dat desastreuze seizoen uitte Berghuis zijn zorgen over de staat van de selectie, die Sven Mislintat samen moest stellen. Een jaar later is hij stukken vrolijker en optimistischer dan toen.