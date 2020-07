Ruim 800 meldingen over zaak Madeleine McCann na oproep Duitse politie

Na een oproep van de Duitse politie zijn er in een maand tijd ruim 800 nieuwe meldingen binnengekomen in verband met de zaak van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann.

Een woordvoerder van de recherche zegt in Duitse media dat sommige aanwijzingen helpen bij het onderzoek naar het meisje. Begin vorige maand werd een 43-jarige Duitse verdachte aangehouden.

De man heeft in het verleden meerdere celstraffen uitgezeten wegens seksueel misbruik van minderjarigen en zat ten tijde van de aanhouding in de zaak-McCann al vast voor een ander misdrijf. De politie wil niet zeggen of er al voldoende bewijs is voor een aanklacht in de zaak-McCann.

Telefoonnummers gezocht

In het onderzoek werken de Duitse en Britse autoriteiten samen. De Londense politie maakte eerder bekend dat de verdachte in de Portugese plaats Praia da Luz is gebeld op de avond van Madeleines verdwijning, in 2007. Beide nummers zijn naar buiten gebracht.

De politie deed in een uitzending op de Duitse televisie een beroep op alle kijkers die tot juni 2007 Portugese contacten hadden om de betreffende nummers te zoeken in hun oude mobiele telefoons, telefoonlijsten of rekeningen.

Op 3 mei 2007 verdween de 3-jarige Madeleine McCann uit de slaapkamer van een appartementencomplex in Praia da Luz in de Algarve. Ze was in Portugal op vakantie met haar ouders en jongere broertje en zusje.