Honkballer Judge snelste ooit met 300 homeruns in Amerikaanse profcompetitie

Honkballer Aaron Judge heeft sneller dan wie dan ook zijn 300ste homerun geslagen in de Major League Baseball, de Amerikaanse profcompetitie.

De 32-jarige sterspeler van New York Yankees bereikte die mijlpaal door afgelopen nacht in de 10-2 uitoverwinning op Chicago White Sox de bal het veld uit te slaan. Zijn klap op werper Chad Kuhl in de achtste inning bij de stand 6-2 voor New York was goed voor drie punten.

Judge sloeg de homerun in zijn 955ste wedstrijd en 3431ste slagbeurt als prof op het hoogste niveau. Daarmee passeerde hij Ralph Kiner die er 1087 wedstrijden over deed. Honkballegende Babe Ruth had 3831 slagbeurten voor nodig zijn 300ste homerun.

De buitenvelder van de Yankees is de 162ste speler aller tijden die de grens van 300 homeruns in de MLB bereikt en de zeventiende die in het tenue van de Yankees doet. Met zijn 300 homeruns staat hij nu dertiende op de ranglijst van actieve spelers. De ranglijst aller tijden wordt aangevoerd door Barry Bonds met 762 homeruns.

Judge, bezig aan zijn achtste seizoen, speelt al zijn hele carrière bij New York Yankees, op dit moment koploper in hun divisie. Het reguliere seizoen duurt nog tot eind september, daarna beginnen de play-offs.

In 2017 en 2022 werd zesvoudig All Star Judge uitgeroepen tot 'homerunkoning' met respectievelijk 52 en 62 homeruns in één seizoen.