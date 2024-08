Wekdienst 15/8: Slachtoffers oorlog Nederlands-Indië herdacht • Jager wil wolf kunnen doden

Wat heb je gemist?

Een Amerikaan in Rusland is gearresteerd voor het aanvallen van een politieagent, melden Russische staatsmedia. Hij zit vast. Joseph Tater zou in aanraking met de politie zijn gekomen, nadat hij probeerde in te checken in een hotel in Moskou.

Volgens Rusland had hij niet de benodigde migratiepapieren en werd hij agressief, aldus staatspersbureau Interfax. Op het politiebureau zou de Amerikaan een agente op haar arm hebben geslagen en haar hebben geduwd.

