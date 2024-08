Etappe 5: heuveltje op, heuveltje af en de Tour de France Femmes is thuis

Ook Justine Ghekiere liet zich in de vierde etappe al even in de kaarten kijken. De Belgische is een specialist als het aankomt op bergtruien, zij won eerder dit jaar het bergklassement in de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.

Lastige finish

Als de bergpunten zijn verdeeld, kunnen er in Malancourt-la-Montagne nog bonificatieseconden gepakt worden. Daarna gaat het in dalende lijn op hoge snelheid richting finishplaats Amnéville. Daar wacht een lastige finale, in de laatste honderden meters loopt het namelijk verraderlijk omhoog.

Lorena Wiebes en Marianne Vos zullen zeker zin hebben om hier te laten zien wie de sterkste sprint heeft. Of komt er na vier Nederlandse ritzeges verandering in het patroon?