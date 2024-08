Actrice Gena Rowlands (Gloria, The Notebook) overleden

De Amerikaanse actrice Gena Rowlands is overleden. Ze is bekend van films als A Woman Under the Influence en Gloria. Rowlands is 94 jaar geworden.

Volgens Amerikaanse media is ze woensdag overleden in Indian Wells, Zuid-Californië. Haar dood werd bevestigd door het impressariaat van haar zoon, regisseur Nick Cassavetes (65).

Cassavetes maakte in juni bekend dat zijn moeder al enkele jaren aan alzheimer leed.

Rowlands speelde rollen in het theater, in televisieseries en op het witte doek. Ze was sinds begin jaren 60 te zien in tientallen films. Veel daarvan waren geregisseerd door haar man, John Cassavetes. Ze was getrouwd met de regisseur van 1954 tot zijn dood in 1989. Het echtpaar kreeg drie kinderen die ook in de filmwereld terecht zijn gekomen.

Onafhankelijke filmscene

Rowlands en Cassavetes waren als paar toonaangevend in de onafhankelijke filmscene in de jaren 70 in de VS. Cassavetes gold als een pionier van de cinema vérité, een documentaire-achtige filmstijl. "Samen met Rowlands slaagde Cassavetes erin onafhankelijke films te maken met Hollywood-invloeden - niet qua plot en stijl maar wel qua acteren, met allure en dramatische kracht", schreef The New Yorker in 2016 over hun oeuvre.

Rowlands bleef tot op hoge leeftijd actief. Een van haar bekendste latere rollen was in het romantische drama The Notebook (2004). In de door haar zoon Nick geregisseerde film speelt ze een dementerende vrouw.

Ze werd genomineerd voor een Oscar voor haar rollen in A Woman Under the Influence (1974) en Gloria (1980), maar liep de Academy Award in beide gevallen mis. In 2015 kreeg de toen 85-jarige actrice een ere-Oscar als erkenning voor haar hele carrière.