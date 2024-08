Werkzaamheden op A2 Utrecht en ringweg Amsterdam van start, grote drukte verwacht

Wie vandaag de weg opgaat, moet op de A10 in Amsterdam en op de A2 bij Utrecht rekening houden met flinke drukte. Op beide plekken start Rijkswaterstaat vandaag met werkzaamheden die weken gaan duren.

Sinds vannacht is de binnenring van de A10 richting Amsterdam-Oost tussen Durgerdam en Watergraafsmeer tot 9 september dicht. Ook de verbindingsweg A8 naar de A10 Noord is afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd oplopend tot een uur.

Deze zomer krijgt de ringweg aan de noordoostkant van Amsterdam een opknapbeurt. Op 20 juli begonnen de werkzaamheden aan de buitenring. Dat leidde vooral in de eerste twee weken tot grote verkeersdrukte in en om de stad.

Nu het werk aan de buitenring klaar is, begint Rijkswaterstaat dus aan de binnenring. De verwachting is dat ook deze werkzaamheden zullen leiden tot verkeershinder, met name in de ochtendspits, meldt stadszender AT5. Weggebruikers kunnen tijdens de werkzaamheden omrijden via de buitenring.

Groot onderhoud aan A2

Vanaf vanavond 21.00 uur gaat in Utrecht ook de A2 richting Den Bosch dicht. Tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen zal de weg de komende vijf weken van donderdagavond tot maandagochtend worden afgesloten. Daarnaast zijn er doordeweeks minder rijstroken beschikbaar, meldt RTV Utrecht.

Er is groot onderhoud nodig. Daarbij wordt het asfalt vervangen. De werkzaamheden duren tot 23 september. Tot die tijd moeten weggebruikers rekening houden met een uur extra reistijd. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en de A27. Een verbindingsboog van de A12 naar de A27 is tijdelijk ingericht als extra rijstrook.

Ondanks dat de afsluitingen in de weekenden zijn gepland, kunnen er volgens Rijkswaterstaat lange files ontstaan. Weggebruikers die ook met het openbaar vervoer kunnen reizen of thuis kunnen werken, kunnen de auto in die periode waarschijnlijk beter laten staan, aldus de wegbeheerder.