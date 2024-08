Vandaag is het zover: 18 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde

De Nederlandse bevolking groeit niet overal even sterk. Naar verhouding is de grootste groei te zien in gemeenten rond de grote steden. Dat komt doordat er mensen naartoe verhuisden, maar ook doordat daar wel meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden. Daarbij gaat het om gemeenten als Blaricum, Waddinxveen, Rijswijk en Diemen. Van de grote steden groeide Utrecht met 10,4 procent relatief het meest en Rotterdam met 6,4 procent het minst.

Krimp

Er zijn ook gemeenten, vooral aan de randen van het land, waar het aantal inwoners sinds 2016 is gedaald. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Zuid-Limburg, Groningen, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen. Daar overlijden meer mensen dan er kinderen worden geboren en verhuizen meer inwoners uit een gemeente dan er komen wonen. Zo daalde het aantal inwoners van Simpelveld met 4,5 procent, van Eemsdelta met 4,3 procent en van Gulpen-Wittem met 3,1 procent.