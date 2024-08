Amerikaan vast in Rusland voor confrontatie met agent

In Moskou is een Amerikaan gearresteerd voor het aanvallen van een politieagent, melden Russische staatsmedia. Hij zit na voorgeleiding voor een rechtbank in de Russische hoofdstad in voorlopige hechtenis.

De in 1978 geboren Joseph Tater kwam maandagavond in aanvaring met de Russische politie nadat hij tevergeefs had geprobeerd bij een Hotel in Moskou in te checken. Hij zou volgens staatspersbureau Interfax niet de daarvoor benodigde Russiche migratiekaart hebben kunnen tonen, een document dat buitenlandse reizigers krijgen als ze Rusland binnenkomen.

De politie werd erbij gehaald omdat de man zich volgens de autoriteiten aggressief gedroeg en scheldwoorden gebruikte. Volgens Interfax werd hij gearresteerd omdat hij niet luisterde naar aanwijzingen van de politie.

Op een politiebureau zou de Amerikaan een agente op haar arm hebben geslagen en haar hebben geduwd. "De verdachte weigerde identiteitspapieren te laten zien, waarna hij geweld gebruikte tegen een politiemedewerker", citeert het persbureau een politiewoordvoerder.

Het bericht van het Russische staatspersbureau kan niet onafhankelijk worden gecheckt.

Langere straf

Tater zit voorlopig 15 dagen in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hem een langere straf te wachten staan. Op het aanvallen van een politieagent staan in Rusland straffen tot vijf jaar cel.

De Amerikaanse ambassade in Moskou zegt tegen de Russischtalige zender RTVI dat ze de Amerikaanse autoriteiten kennis hebben genomen van de arrestatie, maar de ambassade wil verder geen commentaar geven.

Begin deze maand kwamen juist Amerikanen die vastzaten in Rusland vrij bij een gevangenruil. Onder hen waren de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich van The Wall Street Journal en oud-marinier Paul Whelan.