Drie tieners aangeklaagd voor betrokkenheid bij onthoofding Franse docent

In Frankrijk zijn drie tieners aangeklaagd vanwege hun vermoedelijke contact met de man die leraar Samuel Paty vorige maand vermoordde. Het gaat volgens persbureau AFP om twee 18-jarige mannen en een 17-jarig meisje. Het drietal wordt terroristische samenzwering ten laste gelegd. Ze zitten vast.

In totaal zijn nu tien mensen aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij de aanslag op Paty. Onder hen zijn twee kinderen van 14 en 15 die ervan worden beschuldigd dat ze de docent aanwezen aan de moordenaar.

Half oktober werd de 47-jarige Paty in de buurt van Parijs door een Tsjetsjeen van 18 onthoofd, omdat hij in een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. De dader werd door de politie doodgeschoten.